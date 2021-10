Champrepus. Première en Normandie : le label Tourisme et Handicap pour le zoo de Champrépus

Le parc animalier et de loisirs privés de plein air de Champrépus (Manche) est le premier de Normandie à être labellisé Tourisme et Handicap pour les quatre handicaps: moteur, auditif, visuel et mental.

L'équipe du parc, accompagnée d'experts (géomètre, membres d'associations A.P.F, techniciens du Conseil Régional et de la Chambre de commerce Ouest Normandie), s'est investie dans cette démarche qualité, depuis plusieurs années, pour permettre et faciliter l'accès à tous les publics.

Un circuit de 2km totalement réaménagé

Plusieurs actions ont été réalisées, comme un réaménagement du circuit de deux kilomètres d'allées avec des pentes inférieures ou égales à 4 % ou des itinéraires de contournement. Le parcours du parc zoologique est ainsi rendu accessible à 95 %, avec une aide humaine par un ou des agents du parc pour franchir la passerelle qui relie les deux parcs.

Boucle auditive, prêt de fauteuil, carte du restaurant....

Les accès du parking à proximité de l'entrée ont également été réaménagés. Des fauteuils roulants sont prêtés gratuitement à l'entrée et des boucles magnétiques auditives sont disponibles à l'accueil pour les personnes malentendantes.

Une alarme incendie lumineuse et sonore dans toutes les toilettes a été installée, les accès au restaurant et à la boutique ont été facilités, et la carte du restaurant a été adaptée pour les personnes malvoyantes.

Le parc fête ses 60 ans

La visite du Parc est tout à fait adaptée aux EHPAD et établissements spécialisés, publics qui manifestent aussi un réel enthousiasme pour la rencontre avec les animaux.

Ce label Tourisme et Handicap est une belle récompense pour ce parc qui fête cette année son 60e anniversaire.

