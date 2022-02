Des passagers bloqués une heure dans un train bondé en gare d'Argentan

Les années changent?. Pas les dysfonctionnement sur la ligne Granville-Paris?. Les passagers de retour vers Paris, bloqués dans des wagons surchargés, une heure, dimanche après midi, en garde d?Argentan.

Il y avait trop de passager à bord du train?. Un Ter qui devait assurer la liaison entre L?Aigle et Dreux a été détourné vers Argentan pour prendre en charge des passagers .... Des bus de substitution ont également été réquisitionnés? Le train est donc reparti avec une heure de retard et deux heures à l?arrivée dans la capitale?.



Sur les lignes des pays de la loire, les usagers, des TER, excédés eux aussi par des disfonctionnements réguliers entament ce lundi matin, et jusqu?en juin, une grève des abonnements... Depuis début décembre, l?association des voyagfeurs et usagers des chemins de fer de l? Ouest a sollicité la direction de la sncf qui n?a pas donnée suite.....



Des dysfonctionnements qui n?empêcheront pas le patron de la Sncf, Guillaume Pépy de recevoir la Légion d?honneur? une distinction qui va « ravir les passagers du Paris/Granville » ironise la sénatrice ornaise Nathalie Goulet?. Qui « espère que les damnés de cette ligne, oubliés sur les quais, glacés en attendant un train en retard seront invités à cette remise de décoration?. »

