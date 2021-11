Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 26 mai

MANCHE

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 c'est la 9e édition du Salon du livre à Sainte Mère Église avec comme invitée d'honneur, Chantal Desbordes qui présentera son livre Une femme amirale. Un salon riche d'une cinquantaine d'auteurs toujours sur le thème Histoire et Mémoires. Le salon du livre ouvre ses portes samedi de 14 h 30 à 18 h 30 et le dimanche 29 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00.

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 participez à la 5e édition de l'Odyssée du jeu vidéo. Un événement qui propose aux passionnés et non-initiés de découvrir l'univers du jeu vidéo de façon ludique et conviviale. Rendez-vous tout le week-end à la salle des fêtes de Cherbourg, l'entrée est gratuite.

CALVADOS

Mélange subtil entre musique et loisirs de pleine Nature, le Festival " Les ExtraVerties " s'installe à Pont d'Ouilly en plein coeur de la Suisse Normande samedi 27 et dimanche 28 mai 2017. Une programmation dense avec 9 concerts animera un large éventail d'initiations et de démonstrations s'adressant à tous, quel que soit votre âge, votre niveau de pratique ou encore vos goûts! Vous pourrez ainsi vous lancer sur une tyrolienne géante de 60 m surplombant l'Orne, vous initiez au geocaching ou découvrir l'équitation western. Rendez-vous sur le site Internet lesextraverties.com pour plus d'informations.

Le Zoo de Jurques vous propose de venir fêter avec lui ses 40 ans pour des festivités qui dureront jusqu'au dimanche 28 mai 2017. Au programme: Préparation des Cadeaux gourmands pour les animaux, atelier Maquillage gratuit avec Violette, animation Sculpture sur ballon avec l'artiste clown Pantouflette, contact avec les serpents ou encore distribution de friandises.

ORNE

Ce vendredi 26 mai 2017 rendez-vous à la salle des fêtes de Cour-Maugis sur Huisne, Tabernacle de Curiosités présente un concert avec le groupe de jazz "Issachar" et "RoshamBows", plutôt axé Funk Soul Hip hop. Début des festivités à 20 heures. Plus d'infos au 06 77 67 86 34.

Ce samedi 27 mai 2017, rendez-vous au sein du manège d'Aure du Haras national du Pin. Les artistes Pieric et Toma et les agents du Haras vous présentent un spectacle inédit et humoristique au plus près du public. Le savoir-faire et les surprises sont au rendez-vous pour un moment à savourer en famille ou entre amis. Durée 1h. Visite guidée du Haras et visite libre du parcours découverte de l'écurie n°1 possible avant ou après le spectacle.