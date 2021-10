Le-Havre. Pavillon Bleu 2017 : le palmarès dévoilé

C'est le 19ème Pavillon Bleu pour Le Havre. Il récompense les efforts de la ville pour améliorer la qualité de l'eau. D'importants travaux ont été réalisés dans les années 2000, avec la création de bassins de rétention (notamment en haut de Jenner). En 2016, vingt relevés d'eau ont été effectués et les résultats sont très positifs : 18 excellents et deux bons. L'accueil et les services sont également des aspects important pour pouvoir obtenir le label. Le Havre a équipé sa plage : des poubelles (avec bac gris et bac jaune), des sanitaires et des douches, ou encore des accès pour les personnes à mobilité réduite (accès sur la plage et accès à la mer).

Le Pavillon Bleu est un gage de qualité. Il permet à une ville comme Le Havre d'attirer plus facilement les touristes. Écoutez Marc Migraine, le maire adjoint du Havre en charge de l'environnement :

Marc Migraine, adjoint au maire du Havre, se félicite des retombées du Pavillon Bleu 2017

Cette année (2017) le jury du Pavillon Bleu a retenu 390 plages dans 173 communes en France et 102 ports de plaisance.

En Seine-Maritime

Dieppe : Dieppe Plage, Plage de Puys

Étretat

Fécamp

Le Havre

Saint-Jouin-Bruneval : Saint-Jouin Plage

Saint-Valery-en-Caux : plage des bains

Dans le Calvados

Colleville-Montgomery : poste de surveillance

Courseulles-sur-Mer : devant accès piscine, Île de plaisance

Honfleur : plage du Butin

Pont-l'Évêque : plan d'eau de Pont-l'Evêque

Dans la Manche

Barneville-Carteret : plage de Carteret, plage de Barneville

Bréhal : face au CD 592

Carolles : en face du poste SNSM

Coudeville-sur-Mer : face au CD 351

Granville : le Plat Gousset

Jullouville : Jullouville centre/casino, cale des plaisanciers

Les Pieux : Sciotot

Portbail : face au poste secours Pompiers

Saint-Pair-sur-Mer : poste de secours Kairon

Siouville Hague : face au Poste SNSM

Pavillon Bleu 2017, la liste complète ici