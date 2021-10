Situé à proximité de la base de loisirs des Trois Lacs et du parc Biotropica, le restaurant du golf Le Cotton Club est l'endroit idéal pour s'accorder une pause gourmande dans un cadre idyllique qui viendra sublimer votre passage dans la région.

Menus de saison

Le restaurant propose des plats traditionnels et différents menus en fonction des saisons. L'accueil est à la hauteur du cadre: vous êtes ici comme à la maison et on vous sert une cuisine de qualité à des prix tout à fait corrects. Installez-vous confortablement sur la terrasse, vous êtes au calme et vous pouvez profiter de la vue sur le terrain de golf.

Pour vos réceptions privées ou professionnelles, vous pouvez privatiser le lieu et accueillir jusqu'à 160 convives. Le Cotton Club est aussi idéal pour boire un verre avant sa partie de golf, le midi, ou le soir après un après-midi passé à la base de loisirs.

À noter également que l'établissement vient de se refaire une beauté pour offrir à sa clientèle un cadre encore plus accueillant. Alors n'hésitez plus et courez vous offrir un déjeuner au vert!

Ouvert toute l'année le midi et privatisation possible le soir. Réservation recommandée. Menus de 14,50 € à 18 €. Carte : 16 € environ. Menu enfant : 9,50 €. Plat du jour : 12,50 €. Chèque Restaurant. Jardin. Terrasse. Animations.

