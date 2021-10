La cyberattaque internationale est "d'un niveau sans précédent"

"L'attaque récente est d'un niveau sans précédent et exigera une investigation internationale complexe pour identifier les coupables", a indiqué dans un communiqué Europol, dont le Centre européen de cybercriminalité (EC3) "collabore avec les unités de cybercriminalité des pays affectés et les partenaires industriels majeurs pour atténuer la menace et assister les victimes".

