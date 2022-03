Accident mortel hier après midi, peu après 16h, sur la route entre Vire et Caen, à Jurques... un automobiliste de 34 ans, a perdu le contrôle de sa voiture, et fini sa course dans le mur d?une maison.... le conducteur est décédé sur le coup, sa passagère, 28 ans, blessée a été évacuée vers l?hôpital de Vire.....

