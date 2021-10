Mont-Saint-Aignan. Normandie : un vol tourne mal, un jeune de 20 ans tué d'un coup de couteau

Il est près de 23h30, mercredi 10 mai 2017, lorsqu'un jeune homme de 20 ans est agressé dans la rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Selon des témoins, les deux assaillants, un jeune homme et une jeune femme, exigent de l'argent.

L'altercation tourne mal et la victime reçoit un coup de couteau au thorax. Le jeune homme est décédé des suites de ses blessures, plus tard dans la soirée.

Identifié grâce aux réseaux sociaux

La police, appelée sur place, a pu entendre les témoignages de témoins et obtenir une description des deux individus, en fuite. Une policière fait rapidement le rapprochement avec un cas similaire, géré au début de l'année 2017. Elle présente alors une photo d'un des suspects, tirée des réseaux sociaux. Ils identifient formellement cet homme comme celui qui a agressé la victime.

Les policiers se sont donc rendus sur les coups d'une heure du matin au domicile du suspect, à Mont-Saint-Aignan, et ont pu l'interpeller ainsi que la jeune femme qui l'accompagnait. L'homme de 20 ans et la femme de 18 ans ont été placés en garde à vue.

Un étudiant d'Uni La Salle

Dans la matinée, l'école d'ingénieur agricole Uni La Salle, située sur le campus de Mont-Saint-Aigan, a annoncé que le jeune homme était un de leurs étudiants et assuré que "c'était un étudiant très apprécié, et son investissement dans l'école était remarquable (...) Toute la communauté éducative - étudiants, salariés et administrateurs - de l'école est profondément attristée par cette tragique nouvelle."