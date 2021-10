Agon-Coutainville. Le Michel Cousin Blues Band à Agon Coutainville vendredi

MCBB retrouve les racines d'un Blues chaleureux et dansant teinté de Soul, où le groove et l'émotion ont une place de choix, et vous invite à un voyage sur les terres du Rhythm n' Blues américain.

Le batteur normand Michel Cousin est entouré de Ludovic Leroy à l'harmonica, Paul Guernier à la guitare et Ludovic Bunel au chant et à la basse.

Rendez-vous vendredi 12 mai 2017 à 20h30 à l'espace culturel d'Agon-Coutainville. Entrée à 12€, réservations au 06 08 93 92 97.

