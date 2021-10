Caen. Législatives : et maintenant,des duels bien plus serrés

Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, le parti En Marche change de nom pour La République En Marche ! Un nouveau nom pour attaquer une nouvelle campagne, car rien ne sera simple d'ici les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Elles sont pourtant décisives pour offrir au gouvernement, une majorité à l'assemblée.

Duels serrés

Sur Caen-Est, forte d'une solide implantation locale, la députée socialiste sortante Laurence Dumont aura fort à faire face à Eric Halphen dont la candidature doit être annoncée au plus tard jeudi 11 mai par la commission d'investiture du parti présidentiel. Un parachutage qui n'est pas du goût de certains militants qui rêvent, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, de "mettre fin aux vieilles pratiques".

Sur Caen-Ouest, l'horizon n'est pas plus dégagé. Héritier du député socialiste sortant, Eric Vève a d'ores et déjà annoncé "être prêt à rejoindre la majorité présidentielle", alors qu'il portera haut les couleurs de son parti. Il croisera sur sa route deux maires-adjoints de droite, la centriste Sonia de la Provôté (UDI) et Philippe Lailler, pressenti pour représenter "En Marche". Ces forces en présence devront aussi faire au Front National (Sabrina Joret sur Caen-Ouest et Chantal Henry sur Caen-Est) et de la France Insoumise (Etienne Brasselet sur Caen-Est et Karine Gualbert sur Caen-Ouest). Sans oublier Europe Ecologie les Verts, bien décidé avec leurs candidatures, à faire de l'environnement une thématique importante de la campagne.

