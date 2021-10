Il est près de minuit, le jeudi 4 mai 2017, lorsqu'une voiture suspecte est repérée à côté de la Base Aérienne 105 d'Évreux (Eure).

Après vérifications, le véhicule s'avère appartenir à un homme connu pour des faits de radicalisation.

Le suspect, un homme de 34 ans, est lui-même un ancien militaire de l'armée de terre où il est resté en fonction pendant 10 années. Repéré comme "un profil psychologique instable" d'après le parquet de Paris, il était surveillé par le biais d'une "fiche S".

Le parquet antiterroriste sur le coup

Ce n'est que plusieurs heures plus tard, vers 5h30 ce vendredi 5 mai 2017, que l'homme est finalement retrouvé et interpellé près de la zone militaire. On ne sait encore s'il a pu pénétrer dans l'enceinte militaire mais il a été interpellé alors qu'il regagnait sa voiture.

"Une cartouche de fusil et un coran ont été retrouvés dans le véhicule, confirme le Parquet de Paris. À côté dans les fourrées, un fusil à pompe et deux revolvers ont également été découverts."

La section antiterroriste du Parquet de Paris a ouvert une enquête pour comprendre les intentions de l'individu arrêté. "Le fait qu'il se revendique de Daesh ne fait aucun doute", confirme-t-il. L'homme a été conduit à Levallois où il sera entendu par les enquêteurs.

