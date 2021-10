Rouen. Le port de Rouen autorisé à enfouir ses sédiments au large de Deauville

La décision était attendue, c'est désormais officiel: le port de Rouen (Seine-Maritime) est autorisé à enfouir ses sédiments au large de Deauville (Calvados). C'est un arrêté, signé le vendredi 28 avril 2017 par la préfète de Seine-Maritime et ses homologues de l'Eure et du Calvados, qui autorise l'utilisation du site du "Machu" au large de la ville calvadosienne en remplacement du site du "Kannik", situé dans l'estuaire de la Seine et arrivé à saturation.

45 millions de m3

Ces sédiments à enfouir sont ceux issus du dragage du chenal de la Seine jusqu'au port de Rouen. Une opération indispensable pour permettre aux grands navires de remonter le fleuve. Sur le site du "Machu", qui va être exploité pour une durée de 10 ans selon l'arrêté pris par la préfète, ce sont donc près de 45 millions de m3 de sédiments qui seront enfouis.

Certains élus de la côte calvadosienne, comme les maires de Cabourg et de Merville-Franceville, envisagent d'appuyer un recours d'associations opposées à ce projet. Si la préfecture assure que les sédiments sont très peu pollués, eux affirment que c'est le volume de sédiments qui risque de mettre en danger l'écosystème local.

A LIRE AUSSI.

Les sédiments du port de Rouen devraient être immergés au large de la Côte Fleurie

En Normandie, un guide pour parcourir le littoral à vélo