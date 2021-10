Rouen. Immobilier : sans surprises, les acheteurs plébiscitent l'extra-centre de Rouen

Rouen n'échappe pas aux règles de base de l'immobilier. Au moment où les acheteurs cherchent un nouveau logement, c'est donc souvent vers l'hypercentre de la ville qu'ils se tournent. "Il y a beaucoup de demandes dans les quartiers piétons, comme autour de la cathédrale, de la place du Vieux Marché ou du Palais de justice", note Louis Leloup, agent immobilier depuis quatre ans au sein du cabinet Leloup Immobilier.

Selon lui, cette demande est liée à la proximité des services et des commerces. Évidemment, la concurrence sur ces biens fait que les prix sont supérieurs à d'autres quartiers de la ville voire de l'agglomération. Par exemple, on peut estimer qu'un appartement de type T3 peut revenir à environ 2 500 € par mètre carré, "même si cela dépend de la typologie et de l'état des biens", souligne Louis Leloup.

S'éloigner du centre pour des prix plus bas

Pour les budgets plus serrés, l'agent immobilier conseille évidemment de s'éloigner du centre. Pour le cas de Rouen, cela signifie passer la barrière des boulevards extérieurs comme le boulevard de la Marne ou le boulevard des Belges. "Il y a de jolis biens, notamment dans les quartiers de la gare ou Boulingrin. Et puis on conserve la proximité de la ville et des services mais on peut envisager l'achat d'un garage pour stationner", conseille Louis Leloup. Pour un appartement dans ces zones, l'agent immobilier estime que l'on peut descendre vers les 2 200 € par mètre carré.

Du côté de la rive gauche de Rouen, moins cotée sur le marché immobilier, le Jardin des plantes représente un Eldorado lui aussi très recherché par un public qui n'a pas forcément le budget pour passer la Seine.

Les quartiers à la mode

