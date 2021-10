Caen. Journée européenne de l'opéra au Théâtre de Caen : dessine-moi un opéra

Dessine-moi un opéra... Le Théâtre de Caen (Calvados) lance sa grande "Opéra Factory" destinée à embarquer petits et grands dans les coulisses lyriques, samedi 6 mai 2017.

Le public est ainsi invité à parcourir cet univers à travers deux des prochaines créations du Théâtre de Caen : "Le Ballet royal de la nuit" et "Du choeur à l'ouvrage". Mini-concert, performances de danse, montage commenté de décor ou encore ateliers de jeux musicaux en direction des adultes et des enfants, la part belle est faite à l'interaction entre artistes et artisans de l'opéra et public. Avec, en parallèle, deux expositions : projection et exposition des costumes de l'opéra wagnérien "Le Vaisseau fantôme" et "Phantasia", parcours photographique signé Olivia Gay qui retrace l'aventure de sensibilisation à l'opéra aux femmes de la maison d'arrêt de Caen.

A vous de jouer !

Comme chaque année, le traditionnel atelier de maquillage et de costumes vous fera revêtir les habits et la coiffe d'un chanteur lyrique ! (Sur inscription le jour-même et dans la limite des places disponibles). De même que l'atelier "Trouver sa voix" propose aux adultes de se glisser dans la peau d'un soprano ou d'un ténor et d'explorer sa propre voix. Pour les enfants, un atelier de couture créatif, "Mode sur gravure", invite les petites mains à reproduire en miniature des costumes de scène. (Sur inscription le jour-même et dans la limite des places disponibles).

Pratique. Samedi 6 mai à partir de 14h00 au Théâtre de Caen. Gratuit. Tél. 02 31 30 48 00