Louvigny. Premier salon de la femme et du bien-être à Louvigny

Jérôme André Gaumer est à la tête de ce tout premier salon dédié au bien-être : "ce salon propose aux gens de venir découvrir des produits en vente directe, explique-t-il. Il y aura plein de choses autour de la mode et du bien-être avec, également des produits pour les hommes: parfums, vêtements..." Le salon propose également des espaces bien-être avec un atelier de maquillage et de mode et des animations autour des soins beauté. La définition du bien-être telle que la propose Jérôme André Gaumer : "prendre du temps pour soi..."

Pratique. Samedi 6 mai de 10 à 19 heures à la salle Brassaï de Louvigny. Entrée gratuite. Tél. 06 44 98 33 00

