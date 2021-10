Journée automnale... ciel gris, pluies et T° de 4 à 12°

Météo relevait ce matin.... 4°3 à L?Aigle, 4°9 à Mortagne.

5°3 à Alençon et Flers, 5°6 à Argentan......



La perturbation pluvieuse qui nous arrose depuis ce matin, s?est positionnée au-dessus de nos régions.... elle va stagner avant de se décaler très lentement vers le sud-est en seconde partie de journée....

En conséquence, le ciel est couvert, et pluvieux pour une bonne partie de la journée....

Toutefois, au fil des heures, ces précipitations deviendront de plus en plus faibles et intermittentes. Plus marquées du Perche à la Campagne d'Alençon, ces pluies restent faibles du Bocage au Nord des Plaines. Le vent modéré à assez fort de nord-est maintient un air bien frais pour la saison et les maximales ne dépassent pas 10 à 12 degrés ... c?est 5/6° au dessous des valeurs saisonnières.....

