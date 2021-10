Foot, ligue 1, fin de championnat, Le Mans battu 2 à 0 par Lyon... les sarthois descendent en ligue 2.... ligue 2, Caen bat Nantes 3 à 1, et évoluera en ligue 1 au pochain championnat... Laval battu 2

Foot, Ultime journée de Ligue 1

Lyon a battu Le Mans 2 à 0?..les sarthois terminent 18ème et se retrouveront en ligue 2 la saison prochaine?. Les joueurs du Mans reprendront l?entraînement le 23 juin avec un stage au vert en Corrèze ....



En Ligue 2

Caen s?impose 3 à 1 face à Nantes?. Les bas normands décrochent leur titre de champion avant de se retrouver en ligue 1 la saison prochaine?..

Brest bat Laval 2 à 1

Les mayennais terminent leur saison à la 8ème place?..



Cfa2

Alençon est allé faire un nul 2 partout face à Lorient... Alençon est 6ème au classement avec Vertou et la Montagnarde...



DH

Argentan s?incline 2 à 1 face à Pointe Hague

Alençon bat Deauville 3 à 0

Flers est allé faire un nul 2 partout à Granville ..... Flers est 3ème.... Alençon 13ème... Argentan ferme la marche.....



Tennis de table le tournoi international d?Alençon hier... l?argentanais Wang Zen, déjà lauréat l?année dernière, remporte le tournoi...



A Argentan, c?est ce soir que débute la 9ème édition du « raid » : épreuves sportives et ludiques dans différents lieux de la ville.



Ce début de semaine, au Haras du Pin : un concours d?obstacles de jeunes chevaux de 4 à 6 ans, avec la participation : des meilleurs cavaliers de Normandie, de membres de l?équipe de France, et de cavaliers internationaux.

Ce concours participe à la sélection qui réunira les meilleurs chevaux, en septembre, à Fontainebleau.

