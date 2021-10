Rouen. Normandie : +1,4% de chômage au mois de mars

À la fin du mois de mars 2017, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité professionnelle (catégorie A) s'établit à 172 540 en Normandie. Un chiffre qui progresse de 1,4% en un mois (+2 310 personnes) et diminue de 2,3% en un an. Parmi eux, 40% résident en Seine-Maritime et 20% dans le Calvados. 28 440 inscrits ont moins de 25 ans, 44 460 sont âgés de 50 ans ou plus.

Le Calvados le plus touché

Dans le détail, c'est justement le Calvados qui voit le nombre de chômeurs en catégorie A augmenter le plus (+1,9 %) par rapport à février 2017, suivi de l'Eure (+1,6%), la Seine Maritime (+1,3 %), la Manche (+0,8 %) et enfin l'Orne (+0,5 %).

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C s'établit à 286.390 fin mars 2017, soit 0,2% de moins qu'à la fin février.

Moins 200 chômeurs en six mois

Pour les demandeurs sans aucune activité, la tendance est orientée légèrement à la baisse sur six mois : 200 demandeurs d'emploi en moins (-0,1%). Cependant, le Calvados (+0,4%), la Manche (+0,1%) et la Seine-Maritime (+0,1%) sont en augmentation sur les six derniers mois.

En France, le chômage est en hausse également, avec +1,3 % d'inscrits en catégorie A, au mois de mars.

