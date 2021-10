Réforme des retraites, la CGT de l'Orne n'est pas satisfaite des pistes du gouvernement et appelle à la manif jeudi 27 mai

La reforme des retraites,

Dans un communiqué, la CGT de l?Orne estime que les pistes annoncées par le gouvernement, n?ont pour objectif que de répondre aux aspirations du grand patronat et du capital: « Alors que les jeunes galèrent pour trouver un emploi, que les seniors sont exclus du monde du travail, et que des milliers de retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté, les seules pistes évoquées visent à rendre plus difficile le droit d?accès à la retraite et à en baisser son montant » estime le syndicat, qui appelle à la mobilisation, dans l?unité, jeudi de la semaine prochaine.

