Alençon. Affaire Fillon: deux journaux locaux de l'Orne sommés de transmettre leurs archives au juge

Cinq journaux, dont les ornais Le Perche et l'Orne Hebdo, ont reçu une réquisition qui leur demande de chercher dans leurs archives des preuves de la présence, ou non, de Pénélope Fillon sur le terrain, dans l'affaire de ses possibles emplois fictifs.

Le courrier émane du cabinet du juge Serge Tournaire, chargé de l'instruction au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Il a été adressé à cinq journaux locaux des départements de l'Orne, la Sarthe, et l'Eure-et-Loir.

La presse locale appelée à la rescousse par la justice

La justice a demandé à ces cinq journaux de "lui fournir tout article publié évoquant Pénélope Fillon et notamment tout article relatant sa participation à des événements locaux (inaugurations, cérémonies officielles, visites d'hôpitaux, de maisons de retraite, vernissages, concours divers) publié entre 1998 et 2016."

L'absence de photos de presse comme preuve?

Les juges cherchent à savoir si les archives des journaux locaux ont trace de la présence de Pénélope Fillon aux côtés de son mari, lorsque celui-ci, député, sillonnait le territoire de la Sarthe.

Mise en examen

Pour mémoire, Pénélope Fillon a été mise en examen le 28 mars 2017 pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée, soupçonnée d'avoir bénéficié avec deux de ses enfants d'emplois fictifs à l'Assemblée Nationale entre 1986 et 2013.

