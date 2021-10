La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au Mans cet après midi

Valérie Pécresse, la ministre de l?enseignement supérieur et de la recherche, est cet après-midi au Mans....elle viendra cloturer l?assemblée générale des directeurs d?IUT....Les syndicats FSU et FO et le syndicat étudiant l?UNEF ont prévu de « l'accueillir » par un rassemblement à 15h45 devant la bibliothèque universitaire contre les dernières réformes de la ministre qui dégradent les conditions d?étudeset de vie des étudiants et des professeurs ...

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire