Journée ensoleillée sous un ciel bleu, quelques petits nuages élevés sans conséquence... T° de 4 à 21°

Météo France relevait ce matin.... 4° à Flers et l? Aigle, 6°7 à Mortagne......7° à Alençon, 7°5 à Argentan,.....



Un anticyclone puissant est centré sur nos régions. Les poches de grisaille présentes au lever du jour se désagrègent en cours de matinée et sont suivies d'un beau temps sec et ensoleillé. Quelques passages nuageux mais sans grandes conséquences sur l?ensoleillement..... Les températures deviennent agréables et atteignent 19 à 21 degrés cet après-midi.

