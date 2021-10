Les médecins ornais malades de la CPAM?

Les médecins généralistes n?en peuvent plus : ils ne sont plus que 212 pour tout le département de l'Orne. Ceux qui sont seuls dans leur cabinet doivent tout y faire, et ils dénoncent un harcèlement administratif de la part de la CPAM.



Des médecins qui revendiquent aussi la consultation à 23 euros:

Un spécialiste gagne le double d?un médecin , ce qui explique qu? aujourd?hui, moins de 10% des nouveaux diplômés choisissent cette voie généraliste ? alors que dans l?Orne, + de 60% des médecins sont âgés de + de 55 ans...

Pour eux, sans augmentation de la rémunération des consultations ? c?est la médecine générale qu?on assassine !

Pour autant, pour l?instant dans l?Orne, seuls 3 médecins facturent leur consultation à 23 euros.

