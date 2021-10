Manque d'eau : la préfecture de l'Eure prend des mesures de limitation de l'usage de l'eau potable

La préfète de l'Eure Fabienne Buccio a pris des mesures de limitation de l'usage de l'eau. Le déficit pluviométrique de cet hiver n?a pas permis une recharge suffisante des cours d?eau...

La situation est particulièrement sensible dans la partie aval de l'Iton où le seuil d'alerte a été franchi. Dans les 63 communes il est notamment interdit de remplir les piscines privées et d'arroser entre 10H00 et 20H00 les terrains de sport, les espaces verts et les potagers.

Le seuil de vigilance a été par ailleurs atteint pour deux autres rivières, l'Eure et la Calonne. La préfecture s'attend à une nouvelle dégradation de la situation avec l'arrivée de l'été !

