Temps variable aujourd'hui ...des nuages ce matin quelques éclaircies cet après midi... T° de 11 à 18°

Météo France relevait ce matin.... ....11° à Flers... 11°5 à Argentan, 13°0 à Mortagne et L?Aigle... 13°8 à Alençon



La matinée est calme et douce sous un ciel gris, humide et brumeux. Les nombreux nuages bas provoqueront encore quelques averses de pluies.... le ciel chargé laissera tout de même percer quelques éclaircies .....

T° de 17 à 18° !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire