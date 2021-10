Le blues des enseignants du premier degré dans l'Orne selon les résultats d'une enquête du SnuiPP

Le métier n?est plus ce qu?il était !!! . .... le SnuiPP, le syndicat des enseignants du premier degré, a rendu public le résultat d?une enquête menée dans l?Orne auprès de 1 320 instits

80% des professeurs des écoles ont l?impression d?exercer un métier dévalorisé ; près de 100% chez les plus anciens. Plus de 8 instituts sur 10 estiment que les conditions de travail se sont dégradées.

? et une proportion importante de ces enseignant pense changer de métier d?ici 5 à 10 ans. Le syndicat attend depuis Pâques, un rendez-vous chez l?inspectrice d?académie de l?Orne, pour lui faire part des résultats de cette enquête, et du malaise des enseignants.

