Pas d'apéro Face book ce soir à Argentan, mais la fête des voisins partout pour trinquer

Plus fort que Facebook et ses « apéros » : la « Fête des voisins », c?est aujorud?hui !

Cette fête dédiée à la rencontre et à la convivialité célèbre sa 10ème édition.

19 lieux de rassemblement sont annoncés à Argentan, 17 sur Alençon, et dans beaucoup d?autres villes de la région : 2000 personnes s?étaient ainsi réunies l?an dernier à Flers.



Et l?apéro face book prévue ce soir à Argentan est annulé .... Les instigateurs du rendez vous ont été convoqués par la police.... le regroupement considéré comme illégal est donc annulé....

