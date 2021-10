Caen. Présidentielle : dispositif de sécurité renforcé dans certains bureaux de vote

Alors que les premiers votants de Caen (Calvados) se rendent aux urnes depuis 8 heures du matin pour le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril 2017, le dispositif de sécurité a été renforcé par la Ville de Caen pour que tout se déroule au mieux.

Un dispositif national

"Il y a plus de policiers municipaux dans les différents sites de vote", explique-t-on à la mairie. Ce renforcement va de pair avec celui de la patrouille nationale. "Il s'agit du même dispositif pour tout le territoire, coordonné entre l'État et la municipalité". L'objectif est d'avoir au moins un policier par site de vote. Ces renforcements interviennent dans le cadre du plan Vigipirate et après l'attaque terroriste qui a tué un policier sur les Champs-Élysées, jeudi 20 avril 2017.

Ni filtrage, ni palpations

De son côté, la Préfecture du Calvados a mis en place un plan local de sécurisation des opérations de vote, "conformément aux instructions reçues du Ministre de l'Intérieur", précise-t-elle dans une note. Une information écrite a été diffusée auprès des maires des communes le 4 avril dernier, sous la forme d'un guide sur la sécurisation des bureaux de vote. " S'il est demandé aux maires et aux responsables des bureaux de vote de renforcer leur vigilance eu égard au contexte national, il n'est ni exigé ni attendu un filtrage des accès ou la mise en oeuvre de palpations de sécurité des citoyens se rendant aux urnes".

Pour rappel, plus de 58 000 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes dans les 56 bureaux de vote de Caen. Ils sont ouverts jusqu'à 20 heures.

• LIRE AUSSI : Présidentielle : où et à quelle heure voter à Caen [CARTE] ?



A LIRE AUSSI.

Attentat Champs-Elysées: le défi de la sécurité autour de la présidentielle

Présidentielle : les permanences des différents candidats se préparent tranquillement