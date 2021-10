Caen. Anne Lavalley développe son commerce grâce à un prêt de la Ville de Caen

C'est un beau coup de pouce dont a bénéficié Anne Lavalley. Esthéticienne depuis plus de trente ans, elle a ouvert son propre institut Nature et Belle, le 5 décembre 2016 dans le quartier de la Folie Couvrechef à Caen (Calvados). Jeudi 20 avril 2017, un chèque de 4 000 euros lui a été remis symboliquement par le dispositif Initiative Calvados, soutenu par la Ville de Caen. Ce prêt d'honneur "croissance Ville de Caen", qu'elle a reçu au moment de son installation, lui a permis de développer son commerce. "Ça fait plaisir d'être reconnue en tant que commerçante", explique-t-elle tout sourire. Installée depuis plus de trois ans à son compte et n'étant pas jeune créatrice d'entreprise, Anne Lavalley a eu du mal à obtenir des aides financières pour ouvrir son institut.

En complément d'un prêt bancaire

Ce prêt d'honneur vient en complément de son prêt bancaire. "Les banques ne prêtent que pour l'achat matériel ou les travaux et grâce à ce prêt d'honneur j'ai pu faire entrer toutes les gammes de produit que je voulais et j'ai pu agencer mon commerce à mon goût". Anne Lavalley a mis l'accent sur des produits de beauté bio et végétaux, avec des marques exclusivement françaises parmi lesquelles la marque normande Mansard dont les locaux sont situés à Miserey dans l'Eure. "C'est un confort certain mais ça m'a permis de faire entrer toutes les marques dans mon institut".



En perpétuel développement, Anne Lavalley a mis en place un agenda électronique sur le site de Nature et Belle pour que les clientes puissent prendre rendez-vous et une application mobile doit voir le jour dans les prochaines semaines, toujours pour faciliter les rendez-vous.

Un fonds de 34 000 euros

Le prêt d'honneur croissance Ville de Caen est un financement à l'entrepreneur qui permet aux commerces de plus de trois ans d'accroître, de diversifier ou de moderniser son activité. Il s'agit d'un dispositif Initiative Calvados soutenu par la Ville de Caen en faveur d'une redynamisation des commerces. Adopté en juin 2016, il bénéficie d'un fonds de 34 000 euros.