Caen. Habitat et économie d'énergie : une grande semaine pour s'informer

Lundi 24 avril 2017, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) dispense, de 9h à midi, des conseils en architecture bioclimatique et des renseignements pour rendre une maison plus performante énergétiquement. Un rendez-vous renouvelé dans l'après-midi du mardi 25 avril de 13h30 à 17h.

Le mercredi 26 avril, vous pourrez rencontrer la filière normande du bois: toute la journée, les acteurs de la filière donneront des renseignements sur les techniques et les matériaux d'éco-rénovation et d'éco-construction.

Pour accompagner vos projets et bénéficier de diagnostics techniques et de conseils sur vos futurs travaux et devis, trois acteurs seront présents: le Centre de développement pour l'habitat de l'aménagement des territoires (CDHAT) le jeudi 27 avril de 13h30 à 17 heures, "Solidaire pour l'habitat" (SOLIHA) le vendredi 28 avril de 9 heures à midi, et Inhari "Habitat - Aménagement - Territoires" de 13h30 à 17 heures.

Enfin, toute la semaine, l'exposition "Le kite éco logement" présente les clefs d'une maison écologique et économe.

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril à la Maison de l'habitat de Caen. Gratuit. Tél. 02 31 38 31 38 L'ensemble des rendez-vous est à retrouver sur www.maisonhabitat.caenlamer.fr

