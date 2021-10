L'essentiel du sport régional du 9 au 11 avril

Football

Ligue 1

L?avant dernier : Le Mans reçoit le second du classement : Montpellier.

Coup d?envoi samedi à 19h.



32° journée de Ligue 2.

Vendredi à 20h : Laval reçoit Châteauroux ;

et à 20h30 : Déplacement du leader Caen à Tours.



Cfa2

Déplacement d?Alençon à la Chapelle Marais



DH

Samedi 18h : Argentan reçoit La Maladrerie

Dimanche 15h : derby ornais : Alençon 2 reçoit Flers



Basket

26ème journée de ProA

Déplacement du Mans à Hyères Toulon.

Coup d?envoi samedi à 20h.



National 3

Déplacement d?Alençon à Versailles pour le dernier match de la saison.



Rugby

Federale 2

Déplacement de L?Aigle à Paris, au PUC.

Les aiglons doivent impérativement gagner leurs 4 derniers matchs pour rester en Fédérale 2.



Course à pied : la 19ème édition de « St Hilaire du Harcouêt/ Mortain » sur 15km700, dimanche : départ à 10h, place du Bassin à St Hilaire. Arrivée sur le stade de Mortain. Retrait des dossards dès 8h à la mairie de St Hilaire du Harcouet.



Plus de 220 participants sur la carrière des ?Grands Champs? :

A partir de demain et pour 3 jours, le Haras du Pin ouvre ses grilles aux plus grands cavaliers de dressage, avec le concours « national PRO et amateurs ».

Avec à nouveau la cavalerie de la Garde Républicaine ? qui avait remporté la majorité des épreuves l?an passé !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire