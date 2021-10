Sports : foot, ligue 1, Le Mans fait un nul 2 partout face à Montpellier.... ligue 2, 1 partout entre Caen et Tours... un nul, 0 partout entre Laval et Châteauroux... Caen reste leader Laval 10ème....

Football ?Ligue 1

Le Mans à fait un nul 2 partout face à Montpellier ? Le Mans reste avant-dernier?



Ligue 2

Caen est allé faire un nul 1 partout face à Tours.. Les bas-normands restent leader avec 5 points d?avance sur le poursuivant Brest?.



Laval à fait un nul, 0 partout face à Châteauroux et se classe 10ème?



Cfa2

Alençon s?incline 1 à 0 face à la Chapelle des Marais, et s?installe à la 5ème place?



DH

Argentan subi une sévère correction par La Maladrerie qui marque 8 buts à 1.....

Dans le derby ornais : Flers s?impose 2 à 1 face à Alençon...

Au classement... Flers est second... Alençon est avant dernier... Argentan, lanterne rouge...



Basket

ProA

Le Mans s?impose 88 à 78 face à Hyères Toulon? les joueurs du MSB restent en tête de classement, mais ne possèdent qu?un point d?avance sur son dauphin, Cholet..



National 3

Versailles à battu Alençon, 87 à 62 !



Rugby,

Fédérale 2

Paris s?impose 32 à 3 face à L?Aigle

Une défaite, qui signe la relégation des aiglons .....



Course à pied :

En 53 minutes 42, le bayeusain Sébastien Boiton remporte les 15 kms 750 de la course St-Hillaire du Harcouet / Mortain.... avec 25 secondes d?avance sur l?argentanais Angelo Bottereau ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire