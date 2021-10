Les assises du Calvados condamnent un homme de 43 ans à 30 ans de réclusion criminelle pour viols, agressions sexuelles et vol en récidive

Les assises du Calvados, ont condamné Ramuntcho Mingot, 43 ans, à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d?une peine de sûreté de 20 ans? l?homme a été reconnu coupable de viols, agressions sexuelles, sur une étudiante de 19 ans, à Caen?. et harcèlement a caractère sexuelle sur une mère de famille de 35 ans à Argentan et vol en récidive. Des faits alors que le condamné, en détention, bénéficiait de permissions de sorties, en février et mars 2008? Ramuntcho Mingot, qui n?a cessé de clamer son innocence a déclaré qu?il ferait appel de ce jugement?

