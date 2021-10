Qu'y-a-t-il de plus efficace contre la raideur qu'une heure de gymnastique douce ? Pas facile de trouver la réponse. Quelques minutes à échanger avec les adeptes des séances proposées par La Butte de Caen suffisent à s'en convaincre. "Je suis inscrite depuis bientôt deux ans et pour moi il y a un avant et un après au niveau de la souplesse", assure Yvette, 64 ans. Un corps plus tonique pour une meilleure maîtrise de soi, notamment pour éviter les chutes. "Surtout, cette pratique est adaptée à ce dont nous avons besoin, explique Christian, 66 ans, qui relève également une dimension collective à l'effort. Ce sont des exercices simples, mais qu'on ne ferait pas chez nous si nous étions seuls, et qu'on ferait peut-être mal".

Bon pour le lien social

À la baguette, Maud Mesnage propose souvent le même déroulé avec des exercices différents. La séance commence par un échauffement avant d'entrer dans le coeur de la séance avec des mouvements adaptés. "C'est la difficulté de travailler avec des personnes âgées, explique l'éducatrice sportive. Je me dois d'être réactive en fonction des profils de chacun et de m'adapter". Elle apprécie en revanche l'écoute et la bonne humeur générale. "C'est l'autre caractéristique de ce cours, annonce Ghislaine. Ce rendez-vous rompt pour certains avec l'isolement. C'est bon pour le lien social." D'un cours par semaine en 2015, la séance est devenue bihebdomadaire, la demande étant au rendez-vous.

Pratique. Les mercredis de 10h à 11h et les vendredis de 11h à 12h. 31 rue Robillard à Caen Tél. 02 31 82 33 49

