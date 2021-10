Rouen. Rouen veut organiser une "Cop 21 locale"

Jeudi 13 avril 2017, la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) et l'association WWF signaient un partenariat original. Pendant un an, les deux institutions travailleront main dans la main pour traduire à l'échelle locale la Cop 21 et proposer des "Accords de Rouen" qui devraient être signés en juin 2018.

Signature @pcanfin convention @WWFFrance - @MetropoleRouenN pour accélérer la transition écologique. Un cap : organiser une COP21 locale pic.twitter.com/QOlfNq6pEx — Frédéric Sanchez (@_F_Sanchez) 13 avril 2017

Une formule innovante

"C'est une formule d'engagement innovante, je ne crois pas en avoir entendu parler ailleurs", souligne Pasacal Canfin, président de WWF. Pendant un an, une grande réflexion sera engagée autour de trois enjeux: "moins consommer et produire plus d'énergies renouvelables, les enjeux de la mobilité et ceux de l'alimentation", précise Cyrille Moreau, vice-président en charge de l'environnement à la Métropole.

"L'objectif est de mobiliser l'ensemble des acteurs de la Métropole, poursuit-il: vous, moi, les entreprises et pas que les collectivités. Sur notre territoire, la moitié des consommations d'énergie viennent des entreprises, nous allons donc devoir discuter avec elles pour définir ces nouveaux objectifs"

Impliquer l'ensemble des acteurs locaux

Et pour cette grande opération de concertation, la Métropole compte jouer sur la renommée de WWF. "Au-delà des efforts portés par la Métropole, il fallait envoyer un message aux citoyens pour créer une dynamique, explique l'élu. L'idée est que WWF, qui possède une vraie expérience de médiation et de terrain, puisse nous aider à mobiliser largement."

Mais l'association ne sera que l'un des maillons du processus. "Il y aura un travail avec les associations et acteurs locaux que nous allons devoir faire connaître, WWF peut permettre de mobiliser largement autour d'eux." Concrètement, une réflexion sera par exemple engagée sur "comment favoriser les produits locaux et organiser notre territoire pour produire ici" ou "agir sur la part du piéton ou vélo dans les transports."

