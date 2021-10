Sébastien Minard remporte le 71ème Paris Camembert

49 km/h de moyenne sur la 1ère heure de course, vent dans le dos, avec plusieurs tentatives d'échappées; d'abord un groupe de 9 coureurs (dont Leonardo Duque, Anthony Charteau, Cedric Pineau, ...).

Puis un groupe de 23 ... mais à l'entrée dans le département de l'Orne, tout est à refaire: peloton regroupé au passage au Sap.



A Pontchardon, dans la 1ère boucle autour de Vimoutiers, 2 coureurs: Jérémy Roy (FdJ) et J-Marc Bideau (Bretagne Schuller) tentent une échappée.

Mais après les plaines de la première partie de course, le relief du Pays d'Auge se fait sentir ... Alexandre Lemair (Lille Roubaix Métropole) passe en tête la 1ère difficulté: la côte de Canapville, suivi de Thibault Pineau (FdJ) et de Niels Brouze (Big Mat Auber 93).

