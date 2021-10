Pirou. Dortmund-Monaco : après l'explosion, un Normand témoigne du fair-play allemand

Mardi 11 avril 2017, Olivier Normand a fait le trajet entre Pirou (Manche) et Dortmund en Allemagne pour assister au quart de finale de Ligue des Champions entre le Borussia et l'AS Monaco. Près d'une heure avant le coup d'envoi, une annonce a résonné dans le stade pour indiquer le report du match au lendemain, suite à une explosion survenue à proximité du bus des joueurs allemands, quelques minutes plus tôt. "Tout s'est passé dans le calme", témoigne-t-il. Il a apprécié la gestion de l'événement :

Olivier Normand Impossible de lire le son.

Des lits offerts par les fans allemands

Olivier Normand a surtout relevé le fair-play des supporters allemands. "Comme beaucoup de personnes venues supporter Monaco n'avaient pas prévu de rester dormir sur place, via les réseaux sociaux notamment, des supporters du Borussia ont proposé un lit chez eux à la sortie du stade. Je trouve ça génial".

L'occasion de partager sa passion pour le ballon rond et bien plus. À 18h45, chacun sera prêt en tribunes, derrière son équipe, pour le coup d'envoi.