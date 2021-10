Les collégiens de Balzac à Alençon, contraints de poursuivre leur séjour aux Etats-Unis, devraient rentrer mardi prochain

Vacances aux états unis prolongés pour les 27 collégiens de Balzac à Alençon... en voyage scolaire à Dallas aux Texas, leur retour était programmé jeudi dernier... c?était sans compter sur les conséquences du nuage de cendre du volcan islandais qui a paralysé les avions.... leur retour est prévu le 27 avril... pendant ce temps là, leur séjour se poursuit dans les familles d?accueil et dans un lycée de Dallas... leur mésaventure à fait la une de certains médias américains, et notamment de la télé !



Et le maire de Caen, bloqué en Egypte ou il passait des vacances... il n?a pas pu rentrer lundi, comme prévu... son retour est programmé pour mercredi

