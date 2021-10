Plus de 800 logements du quartier st-sauveur à Flers, privés d?eau chaude et de chauffage depuis ce matin... Un câble d?alimentation de 20 000 volts du transformateur de la chaufferie, est défectueux. Les réparations sont en cours. ERDF annonce un rétablissement de l?eau chaude et du chauffage en fin de journée !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire