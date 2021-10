Cherbourg. Un avant-goût des vacances en Normandie

Le ciel bleu et pas un nuage à l'horizon. Comment pourrait-on mieux commencer les vacances de Pâques ? Avec des températures ce dimanche 9 avril 2017 dans l'après-midi, qui ont atteint les 21, 22, 23, jusqu'à 26 degrés : près de dix degrés supérieurs aux normales de saison.

De quoi ressortir les barbecues des garages et les crèmes solaires des pharmacies. Pour les Normands qui ont la chance d'habiter près de la mer, c'est un bon bol d'air… et un bain de mer, pour les plus téméraires !

Témoignages, les pieds dans l'eau, sur la plage de Collignon à Cherbourg :

Les pieds dans l'eau... Impossible de lire le son.

Et il faut en profiter, car demain, retour à la normale !

A LIRE AUSSI.

Chaleur inédite sur l'Arctique, en plein "cercle vicieux"

Abraham Poincheval, huit jours au coeur de la pierre