Deux blessés dont deux graves, cet après midi, vers 14h30, à Montreuil Le Chétif, sur la RD 310, route de Fresnay sur Sarthe après une collision entre un fourgon et un véhicule... En raison d'un ralentissement, l'un des conducteurs a déporté sa voiture sur l'autre voie de circulation et est venu heurter de plein fouet le véhicule circulant en sens inverse. Les victimes sont âgées de 20, 24 et 26 ans... Elles ont été évacuées vers l?hôpital du Mans

