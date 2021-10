Le-Havre. Présidentielles 2017 : pourquoi Jacques Cheminade pourrait gagner l'élection en Normandie

Jacques Cheminade était de passage par Le Havre (Seine-Maritime) mercredi 5 avril 2017. L'occasion pour Tendance Ouest de lui poser trois questions que nous poserons à tous les candidats ou leur représentant en Normandie.

Jacques Cheminade se présente en 2017 à la présidentielle pour la troisième fois, après les élections de 1995 et de 2012 (à chaque fois, il a terminé dernier). Âgé de 75 ans, il a fondé son propre parti Solidarité et progrès en 1996. C'est un diplômé de HEC Paris (1963) et de l'ENA (1969). Jacques Cheminade est un homme politique inclassable connu pour son désir d'industrialiser la lune, grâce au développement de l'énergie par la fusion thermonucléaire.

Pourquoi est-ce important d'aller voter et comment convaincre les abstentionnistes?

JC : "Les abstentionnistes il faut les convaincre par des projets. Il faut qu'ils croient en l'avenir."

Quel avenir énergétique pour la France et la Normandie? L'éolien offshore et l'hydrolien sont-ils en capacité de remplacer le nucléaire?

JC : "Je suis connu pour ne pas croire beaucoup à l'éolien, l'hydrolien c'est plus intéressant. [... je suis] pour le nucléaire de la 4ème génération, par la fusion thermonucléaire contrôlée."

Dans le monde rural, comment faire pour maintenir une offre de santé ?

JC : "Il faut avoir des maisons de santé et des maisons de garde avec des généralistes. Il faudrait une carte pour la santé, non pas en distance mais en temps de parcours."

