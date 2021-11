De la grisaille et des crachins en matinée... quelques éclaircies l'après midi... et une fête de la musique sans pluie ! T° de 14 à 21°

Le mercure affiche ce mardi matin des valeurs douces... 14°0 à L?Aigle et à Mortagne au Perche... 15° à Alençon et à Argentan et 15°2 à Flers.....



La grisaille est très tendance en ce jour d'arrivée de l'été ! Ce matin, elle recouvre toutes nos régions, donnant localement quelques crachins intermittents. Cette forte humidité a tendance à s'éloigner lentement vers l'est au fil des heures. Le temps deviendra progressivement plus lumineux dès la mi-journée ....de timides éclaircies vont grignoter lentement la grisaille... la fête de la musique se déroulera sans avoir à craindre la pluie précise Météo France...



Les T° maxi atteindront 20 / 21°....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire