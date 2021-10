Rouen. Vol à la roulotte : cinq mois de prison à Rouen

Le 2 avril 2017 à Rouen (Seine-Maritime), Kiron Yapo, 37 ans, rentre chez lui vers trois heures du matin après avoir épongé son désoeuvrement dans un bar de nuit. Sur le chemin, il s'attarde devant une voiture dans laquelle il aperçoit deux grands sacs sur les sièges arrière.

L'idée de se les accaparer lui vient immédiatement. Il sort un couteau de sa poche et s'emploie à crocheter la serrure d'une porte du véhicule. Mais des voisins couche-tard aperçoivent l'homme dont les intentions ne font pas mystère. Ils appellent la Police qui intervient rapidement alors que le prévenu s'empare des sacs convoités, et après avoir démonté les sièges pour examiner le coffre du véhicule et fouillé la boîte à gants.

Interpellé et placé en garde à vue, il ne conteste pas son intention de voler, mais affirme que les portes du véhicule n'étaient pas fermées à clé. "Je rentrais chez moi, j'ai été tenté, les portes étaient ouvertes", dit-il aux policiers. On constate aussi que son casier judiciaire comporte déjà quinze mentions et condamnations depuis 1999, pour vol avec arme et cession de stupéfiants. Pour le Ministère Public, "le vol avec dégradation volontaire n'est pas contestable". La défense du prévenu souligne que "si le vol est reconnu, les faits de dégradation volontaire ne sont pas matériellement démontrés".

Le Tribunal le reconnait coupable de l'ensemble des faits reprochés et le condamne à cinq mois de prison ferme.

