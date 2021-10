Caen. Caen : seconde édition pour le festival Tribal Addict

Orchestré par la compagnie caennaise The Smoky Eyes, le festival Tribal Addict propose stages d'initiation, concours et show durant quatre jours autour de la danse "fusion", un style très en vogue qui allie une base orientale avec des styles divers.

S'initier à la dynamique "fusion"

Pas moins de douze compagnies de Normandie et de Bretagne sont présentes le temps du festival. Toutes ont à coeur de faire partager au plus grand nombre la danse tribale "fusion" et seront réunies lors d'une soirée exceptionnelle le vendredi soir.

Un concours est par ailleurs proposé : ouvert aux amateurs comme aux professionnels, il comporte trois catégories ("Tribale fusion", "Fusion Orientale et fantaisie" et "Orientale"), et s'ouvre aux duos, trios et solos.

Un stage pour le "Glam tribal"

Un stage est également ouvert au public pour s'initier à la sensualité de la danse "fusion": ce stage promet en effet de révéler tout le glamour qui sommeille en vous... ! Il a lieu le dimanche 16 avril de 12h30 à 14h30 et coûte 30€.

Enfin, un grand show avec des artistes nationaux et internationaux viendra ponctuer de festivités ces 4 jours dédiés à la danse. Samedi 15 avril à partir de 20h. Tarif: 10€

L'ensemble du programme et des stages est à découvrir sur le site internet de la compagnie The Smocky eyes http://www.thesmokyeyes.com/

Pratique. Du jeudi 13 au dimanche 16 avril au Sillon. Tarif: 5€. Tél. 02 31 73 29 90

