Flamanville. Anomalies sur la cuve de l'EPR : Areva et EDF alertées dès 2005 ?

Le 7 octobre 2013, un gros paquet était livré sur le port de Diélette, tout près du chantier de l'EPR de Flamanville (Manche) : la cuve du réacteur nucléaire de nouvelle génération. Cet élément central, qui avait déjà fait l'objet de réparations avant d'être acheminé dans le Cotentin, avait ensuite été installé le 24 janvier 2014.

Incohérences dans les dossiers

Un peu plus d'un an plus tard, le 7 avril 2015, patatras : l'Autorité de Sûreté Nucléaire pointe du doigt des anomalies dans la composition de l'acier utilisé pour le couvercle et le fond de la cuve. Une concentration en carbone plus forte que prévu, qui pose la question de la résistance de cet équipement.

Une expertise est lancée au sein de l'usine Creusot-Forge d'Areva, qui a fabriqué cette cuve. L'audit met en lumière plusieurs incohérences dans les dossiers de fabrication au sein de cette forge. Des problèmes qui dateraient d'avant 2006, année de l'acquisition de Creusot Forge par Areva.

Des courriers dès 2005

Mais ce vendredi 31 mars 2017, franceinfo révèle que l'Autorité de Sûreté Nucléaire avait mis en garde dès 2005 EDF, puis Areva, quant aux problèmes de qualité dans cette usine. "Il vous appartient d'exercer ou de faire exercer sur ce prestataire une surveillance" estime l'ASN, dans un courrier de décembre 2005 adressé à EDF.

Interrogé par la chaîne d'info en continu, le groupe Areva n'a pas souhaité faire de commentaire. EDF explique avoir renforcé sa surveillance, et reconnaît avoir été informée des problèmes de Creusot Forge.

L'ASN doit rendre sa décision concernant l'utilisation possible ou non de la cuve de l'EPR l'été prochain. Selon l'ONG Greenpeace, il est impossible de retirer ce composant de l'EPR sans détruire les installation réalisées autour.

