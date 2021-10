Les organisateurs du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre ont lancé, jeudi 30 mars 2017, la 24e édition de l'événement qui se déroulera du 2 au 8 octobre prochain. "La 24e édition se fait dans un contexte toujours difficile avec les nombreux conflits qui se jouent sur la planète", précise Patrick Gomont, le maire de Bayeux. Le prix des correspondants de guerre reste "plus que jamais d'actualité et a encore, malheureusement, de beaux jours devant lui".

Chercher la vérité et la montrer

Pour cette édition, c'est le journaliste de la BBC, Jeremy Bowen qui sera le président du jury. Il couvre pour la chaine anglaise tous les événements majeurs qui se déroulent sur la planète depuis plus de 30 ans. Il a été le premier à interviewer le colonel Kadhafi et il a notamment traité les révolutions arabes et la guerre en Syrie. "C'est un grand honneur d'être cette année le président du jury. Nous nous devons d'apporter de la lumière dans les recoins les plus sombres de la planète et de faire de notre mieux pour chercher la vérité et la montrer", écrit-il dans une lettre de remerciements adressée aux organisateurs. Il a, par ailleurs, reçus par trois fois le prix Bayeux.

Modalités pratiques

Les reportages photos, radio, télévision et presse écrite concernant la défense des libertés et de la démocratie doivent être envoyés avant le 6 juin prochain pour la sélection 2017. Ils doivent avoir été réalisés entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017. Pour le prix du jeune reporter, la catégorie concernée est la presse écrite. Le reportage devra être réalisé entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2017.

Pratique. Dossier de participation disponible dès à présent sur www.prixbayeux.org

