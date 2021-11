Soleil, ciel bleu, avec quelques cumulus de beau temps pour cette première journée de juillet... T° de 7 à 22°

Météo France relevait ce vendredi 7°8 à Alençon, 6°7 à Argentan, 7°7 à L?Aigle, 8°4 à Mortagne.



La matinée débute dans la fraîcheur et sous un ciel bien dégagé. En cours de journée nous retrouvons des petits cumulus mais ces nuages passagers n'altèrent en rien l'impression de beau temps. Avec un soleil plus présent et une atmosphère plus sèche, l'air se réchauffe un peu. Les températures maximales atteignent 21 à 22 degrés par vent faible de secteur nord.



et ce week-end restera sous l'effet de l'anticyclone... soleil et ciel bleu pour samedi et dimanche, les T° évolueront de 11 à 24°

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire