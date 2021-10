Pour la 12e journée de championnat de Pro B, le SPO Rouen tennis de table se déplaçait à Nice pour affronter les derniers du classement.

Match tendu pour les Rouennais

La rencontre commence mal pour les Rouennais. A 2 sets partout, Liu mène le jeu avec un score de 10 à 7 mais le Niçois renverse la vapeur et prend le premier match 2-3 (13-11, 11-13, 9-11, 17-15, 10-12). Dans le deuxième match, Abdel-Kader Salifou est opposé au portugais Enio Mendes et met le SPO à égalité très facilement en 3 sets (6-11, 6-11, 5-11). Dans le Double, Salifou était associé à Jésus Cantero et faisait face à Mendes et Loic Bobilier. La paire rouennaise pris facilement le match 0-3 (9-11, 3-11, 11-13).

De retour aux simples, Cantero, opposé à Petiot, ne parvint pas à marquer et s'incline 3-1 (9-11, 11-6, 11-6, 11-9). Les deux équipes étaient donc à égalité avant le dernier match qui opposait Nan Liu à Loic Bobilier. Avec le soutien du coach Eric Varin, Liu réussit l'impossible dans les deux derniers sets en les emportant 10-0 et 10-1. Liu ajoute un troisème point à l'équipe de Rouen qui remporte cette rencontre 3-2.

Au classement, les Rouennais sont premiers à égalité avec Saint-Denis, tous deux avec 29 points. Le SPO devra se battre face à Boulogne Billancourt (6e) pour la prochaine rencontre, le mardi 4 avril 2017, à domicile au gymnase Colette Besson.

