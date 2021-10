Rouen. Hockey sur glace : En finale, les Dragons de Rouen remportent le premier match !

Début idéal pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) dans leur finale ! En effet, les Rouennais se sont imposés mardi 28 mars 2017 lors du premier match de la finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus chez les Rapaces de Gap en prolongations sur le score de 3-2.

Des supériorités numériques efficaces

Un bon début de match où les Jaunes et Noirs devaient attendre la 9ème minute de jeu et la 2ème supériorité numérique pour ouvrir la marque par l'incontournable Marc-André Thinel (1-0). Un avantage que les Normands vont garder jusqu'à la 15ème minute. Suite à une perte de palet en zone neutre, Marc-André Bernier récupère le puck et adresse une passe pour Sean Ringrose pour un one-timer parfaitement maitrisé qui fait mouche : 1-1 à la fin du premier tiers.

De retour de la première pause, les joueurs de Fabrice Lhenry vont prendre deux pénalités consécutives qui seront fatales puisque les Gapençais vont prendre l'avantage au score par Martin Bouvet (2-1). Scénario inverse dans ce 2ème tiers, ce sont les Rouennais qui vont revenir au score huit minutes plus tard encore une fois en supériorité numérique avec un but de Loïc Lampérier (2-2).

Un Matt Hussey de gala

Dans l'ultime tiers-temps, aucune des deux équipes ne parviendra à faire la différence. La prolongation réussira encore une fois aux Rouennais qui, hormis celle disputée en finale de la Coupe de France, les auront toutes remportées. Cette fois-ci, c'est Matt Hussey qui, parti de sa zone défensive, passera en revue les trois joueurs pour s'offrir un face à face avec Fouquerel pour le but de la victoire (3-2).

Les Dragons de Rouen continueront donc leur série dès ce mercredi 29 mars 2017 avec le match 2 qui se déroulera encore à Gap, avant les match 3 et 4 samedi 1er et dimanche 2 avril.

